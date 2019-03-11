«حقوق الإنسان» باليمن: 8 سجون سرية للحوثيين بالجوف

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ملشيات الحوثي_أرشيفية
كشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف اليمنية عن تفاصيل عدد من السجون والمعتقلات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي فيما تبقى من مناطق تحت سيطرتها بالمحافظة، إذ قال المكتب في بيان له، اليوم الإثنين، «هناك ثمانية سجون تستخدمها ميليشيات الحوثي يتم فيها ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي وتفشي القاذورات والأمراض في تلك السجون»، وأفاد البيان أن السجون تتوزع في مديريات: «المتون، والمطمة، وبرط، والحميدات، وخراب المراشي والزاهر»، حيث استخدم الحوثيون المدارس ومباني حكومية خدمية تم تحويلها إلى سجون سرية لاختطاف معارضين.
كانت مصادر ميدانية يمنية، قد أفادت الجمعة الماضية، سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، جراء ضربات نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية على تجمعات ومواقع للمتمردين في منطقة العبيسة بمحافظة حجة. وأشارت المصادر إلى اندلاع معارك عنيفة بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي في الجهة الغربية
كانت مصادر ميدانية يمنية، قد أفادت الجمعة الماضية، سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، جراء ضربات نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية على تجمعات ومواقع للمتمردين في منطقة العبيسة بمحافظة حجة.
وأشارت المصادر إلى اندلاع معارك عنيفة بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي في الجهة الغربية من مديرية كُشر بحجة، مضيفة أن المواجهات بين القبائل والميليشيات انتقلت إلى بلدة نهم غربي كشر، بعد اقتحام الحوثيين لبلدة العبيسة، شرقي المديرية.
ولفتت المصادر إلى تمركز رجال القبائل في جبل طلان، لصد هجوم المتمردين من الشرق، والدفاع عن مركز المديرية في بلدة بني سعد، مؤكدة أن المواجهات تجري في النصف الغربي من كُشر، من بني سعد شمالا حتى بني مالك جنوبا.(التفاصيل)
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