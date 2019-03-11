“جرذ” يسرق محل مجوهرات ويفر هاربا بالهند

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد لحظة قيام جرذ بسرقة محل للمجوهرات ويفر هاربا، في مدينة بانتا الهندية.

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وبعد أن اكتشف صاحب المحل باختفاء المجوهرات الثمينة، اشتبه بموظفيه، ولكن بعد مشاهدة فيديو من كاميرات المراقبة تم اكتشاف اللص.

وزعم مالك المتجر، أن الجرذ، يعتبره السكان المحليون أحد الأساطير في الديانة الهندوسية، موردا أنه سرق المجوهرات ليذهب بها إلى المعبد.