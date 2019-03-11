مركز حملة: منشور تحريضي إسرائيلي ضد الفلسطينيين كل 66 ثانية خلال 2018

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشفت دراسة بالاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع معدل التحريض ضد الشعب الفلسطيني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاسرائيلية خلال عام 2018.

وذكر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" إن منشورًا تحريضيًا ضد الفلسطينيين، كان يُكتب كلّ 66 ثانية خلال عام 2018، عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل.

وأضاف المركز، في تقرير له، اليوم الإثنين، إن عدد المنشورات التي تضمّنت دعوة لممارسة العنف وتعميم عنصريّ وشتائم ضد الفلسطينيّين كان أكثر من 474 ألف منشور.

وواصل: "بيّنت نتائج مؤشّر العنصريّة والتحريض في الشبكات الاجتماعيّة الإسرائيليّة لعام 2018، أنّ هناك ارتفاع في منسوب التحريض والعنصريّة الإسرائيليّة عبر الشبكات الاجتماعيّة نسبة لعام 2017، وأنّ الذروة في 2018 كانت في فترة تشريع قانون القوميّة، وأنّ معظم التحريض صوّب تجاه النواب والعرب والأحزاب العربيّة".

وتابع: "تبيّن أنّ وتيرة كتابة منشور موجّه ضد الفلسطينيّين في عام 2018 هي كتابة منشور تحريضيّ كلّ 66 ثانية (في 2017 كانت الوتيرة منشور كلّ 71 ثانية)، وأنّ عدد المنشورات التي تضمّنت دعوة لممارسة العنف وتعميم عنصريّ وشتائم ضد الفلسطينيّين كان في 2018 كان أكثر من 474 ألف منشور، ( في 2017 كان العدد 445 ألف).

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وحسب التقرير: "نصف المنشورات التحريضيّة التي نُشرت في الشبكات الاجتماعية الإسرائيليّة خلال عام 2018 كانت متعلّقة بالسياسة مباشرة، ومعظمها موجّه ضد أعضاء الكنيست العرب والأحزاب العربية، وشهدت الردود العنيفة في سياقات سياسيّة ارتفاعًا نسبة للعام الماضي، وذلك بسبب الانشغال بقانون القوميّة والتصعيد في الردود تجاه السياسيّين من الكتل البرلمانيّة العربيّة، حيث نُشر خلال شهر أيّار 2018، وحده، أكثر من 115 ألف منشور يشمل شتائم، ومظاهر عنصريّة ودعوات للعنف على الشبكات الاجتماعيّة".

ولفت التقرير إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يشكّل منصة العنف والتحريض الأساسيّة (بنسبة 66٪) بحيث تشكّل صفحات الأخبار ذات التوجهات اليمينيّة أرضًا خصبة للردود العنيفة، كما هناك ارتفاع في منسوب الخطاب العنيف عبر موقع تويتر بسبب الطابع السياسيّ لهذه المنصّة (بنسبة 16٪) حيث تضاعف نسبة للعام الماضي كانت نسبته 7٪.

وبدوره قال نديم ناشف، المدير العام لمركز "حملة"، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمّل المسؤولية على استمرار وازدياد التحريض الهائل على العرب والفلسطينيّين في الشبكات الاجتماعيّة، إذ لا حسيب ولا رقيب على تحريض الإسرائيليين، وهذا أمر في غاية الخطورة، لأنّ العنف على الإنترنت هو امتداد وهو مغذٍ لأشكال العنف والتحريض الأخرى".

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر في يوليو الماضي 2018 قانون القومية الذي يعتبر إسرائيل دولة الشعب اليهودي، كما يشكل المواطنين العرب قرابة 20% من نسبة عدد السكان في اسرائيل البالغة 8.6 مليون نسمة.