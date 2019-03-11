اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تسير الأحداث داخل الشارع الجزائري بشكل متسارع، عودة للرئيس بوتفليقة من رحلة علاج استمرت 15 يوما في جنيف، تزامن مع تراجع للعملة، وسط دعوات بعصيان مدني.
ويعيش الشارع الجزائري احتجاجات ضد الرئيس بوتفليقة هي الأقوى منذ وصوله إلى كرسي الرئاسة قبل 20 عاماً، واستمر فيها 4 فترات متواصلة، قبل أن يعلن نيته الترشح لولاية خامسة في 2019.
وشهد يوم الجمعة الماضي أكبر التظاهرات التي انطلقت في 22 فبراير الماضي في الجزائر، للمطالبة بعدم ترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة.
والخميس الماضي حذّر بوتفليقة، في رسالة للجزائريين، من "اختراق" الحراك الشعبي الحالي من قبل أي "فئة داخلية أو خارجية"، لم يسمّها، وعبّر عن "ارتياحه" لطابعها السلمي.
يذكر أنه، خلال الانتخابات الرئاسية الثلاثة الأخيرة التي خاضها بوتفليقة (81 عاماً) في 2004 و2009 و2014، فاز بنسب تتراوح بين 80 و90%، وسط مقاطعة كبيرة من المعارضة.
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد 16 يومًا من الاحتجاجات.. هذه آخر المستجدات في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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