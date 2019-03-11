القيلولة علاج طبيعي للضغط العالي

قالت نتائج دراسة جديدة إن نوم القيلولة يخفّض ضغط الدم المرتفع، ويحسن المزاج، ويجدد الإحساس بالطاقة. وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت في مستشفى فولا باليونان أن النوم لمدة 60 دقيقة في منتصف النهار يؤدي إلى خفض الضغط بمعدّل 3 درجات.
ولا تقتصر فائدة نوم القيلولة على مرضى الضغط المرتفع، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن من ينامون ولو فترة قليلة بعد الظهر تتحسن قراءة ضغط الدم لديهم حتى لو كانت ضمن الحدود الآمنة.
ومن المقرر مناقشة توصيات الدراسة قريباً في مؤتمر الجمعية الأمريكية لأمراض القلب الذي سيبدأ أعماله يوم 16 مارس في نيو أورليانز. ودعت النتائج إلى حث من لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الضغط إلى الحصول على قيلولة قدر الإمكان خلال ساعات النهار.
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