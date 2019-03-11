فهد يهاجم امرأة أرادت صورة سيلفي معه

كادت أمريكية أن تفقد حياتها بسبب رغبتها في التقاط سيلفي مع فهد في حديقة الحيوانات البرية بولاية أريزونا الأمريكية، السبت.

وتخطت المرأة، التي لم يُكشف عن هويتها، حاجزاً يحيط بحظيرة الفهود في الحديقة لالتقاط سيلفي مع أحدها، لكنه هاجمها عبر السياج، وفقاً لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ويظهر مقطع فيديو مصور بهاتف محمول، على الأقل جرحاً بليغاً واحداً في الساعد الأيسر للمرأة، بينما كانت تبكي من شدة الألم.

وقال شخص شاهد الحادث يدعى آدم ويلكرسون: "سمعت هذه الفتاة تصرخ وتطلب المساعدة، الفهد أنشب مخالبه عبر فتحات القفص حول يدها، وحاولت والدة ويلكرسون تشتيت الفهد بإلقاء زجاجة مياه داخل القفص، قبل أن يسحبها ويلكرسون خارج القفص".

وسادت حالة من القلق على "تويتر" حول احتمالية قتل الفهد، ولكن إدارة الحديقة أكدت أن ذلك لن يحدث، وقالت الحديقة: "نعدكم بألا يحدث أي شيء لفهدنا".