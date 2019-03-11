شاهد.. جني يسخر من محاولة اليهود إخراجه من جسد صديقهم

رصد مراسل 'الخليج 365' مقطع فيديو لمجموعة رهابان يهود يحاولون اخراج مس من صديقهم، إلا أن كل محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح.
المثير في الأمر أن الرجل الممسوس بدت عليه علامات السخرية من الشعارات والترتيلات التي كان يلقيها كبيرهم ويرددها خلفه جمع غفير.
وأخذ الرجل يهتز بشكل ساخر جلي، تظهر عليه عدم الإستجابة لتلك المقروءات والترتيلات المقدسة وفق دينهم.
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