اليوم.. ملك الأردن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي لمناقشة خطة السلام

يلتقي حاكم الأردن الملك عبدالله الثاني، بنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الإثنين، لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط، التي تعتزم الإدارة الأمريكية الإعلان عنها قريبًا، حسبما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

يزور الملك عبدالله واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة عدة قضايا استراتيجية من بينها خطة السلام، والتي من المتوقع أن يُعلن عنها عقب انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل.

وتوضح هآرتس أن جدول زيارة الملك عبدالله لا يتضمن مقابلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن من المفترض أن يتناول ترامب وبنس الغداء معًا قبل أن يلتقي الأخير بحاكم الأردن بساعة واحدة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن اجتماع بنس والملك عبدالله يأتي في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تمرير صفقة القرن، أو على الأقل نزع فتيل المعارضة من أجل دعم المقترح نفسه، والتي من بينها زيارة جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط، وجيسون جرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص للمنطقة.

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وقال جرينبلات، في جلسة مغلقة مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تواصل جهودها الدبلوماسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، متوقعاً إعلان خطة السلام الأمريكية التي طال انتظارها فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في أبريل المقبل.

وأكد غرينبلات أنّ خطّة السلام الأمريكية المستقبليّة للشرق الأوسط ستكون مفصّلة للغاية في بعديها السياسي والاقتصادي، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي، لم يَكشف خلاله أي تفاصيل، بحسب ما أفاد دبلوماسيّون.

علاوة على مناقشة خطة السلام، من المفترض أن يتحدث الملك عبدالله وبنس عن الانسحاب الأمريكي من سوريا، والتوترات الأخيرة حول هيكل سليمان في القدس، والمشاكل الاقتصادية في الأردن.

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