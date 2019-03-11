دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قفازات الشتاء التي تدعم شاشات اللمس: ما هي الخيارات المُتاحة ؟ © Tech World قدمت بواسطة تُستخدم القفازات الشتوية كثيرا في البلاد التي تُعاني من الطقس البارد، ولكن يعيبها دائما كونها غير مُتوافقة مع الشاشات التي تعمل باللمس، خاصة في الوقت الذي أصبحت فيه جميع الهواتف المحمولة تعمل باللمس. تتوافر حاليا بعض القفازات التي تم تصميمها بطريقة تسمح بنقل الطاقة الكهربائية من الجسم بما يجعلها قابلة للإستخدام مع شاشات اللمس. هنا نتناول سريعا خيارين في هذة الفئة من القفازات التي يُمكن استخدامها مع شاشات اللمس دون مشكلات. الاختيار الأفضل: Mujjo Touchscreen Gloves المميزات: جودة عالية وخامة تم اختيارها بعناية تجمع بين حفة الوزن والعزل الحراري والتدفئة الممتازة

دقة مثالية تُضاهي تماما استخدام الأصابع دون قفازات في التعامل مع شاشات اللمس

خامة قابلة للمط تجعله مناسب لأحجام أيدي مُختلفة، كما تتوافر القفازات نفسها في أكثر من قياس

قابلة للتنظيف دون مشكلات، كما أن اللون الأسود والخامة نفسها تُقاوم الإتساخ العيوب: Advertisements سعر مُرتفع: تُباع بسعر 50 دولار أمريكي تقريبا، وتتوافر في نسخة أُخرى من الجلد الطبيعي يقترب سعرها من 100 دولار أمريكي الاختيار منخفض التكلفة: Glider Gloves المميزات: سعر منخفض: تُباع بسعر يبدأ من 12 دولار أمريكي عبر أمازون

تتوافر باختيارين كل منهما بنفس السعر؛ اختيار سميك لدرجة تدفئة أعلى، وإختيار نحيف خفيف الوزن بدرجة تدفئة أقل

تؤدي وظيفتها بطريقة مرضية ما يجعلك تستطيع استخدام الهاتف أثناء ارتدائها العيوب: اختيار اللون المُستخدم لم يكن موفقا: تأتي بلون مزيج من الأسود والأخضر المُعتم، يفتقد كثيرا إلى الجاذبية

تُعاني في بعض الأوقات من عدم دقة الضغطة على شاشة اللمس إذا لم تكن أصابعك تصل إلى نهاية أطراف أصابع القفازات التدوينة قفازات الشتاء التي تدعم شاشات اللمس: ما هي الخيارات المُتاحة ؟ ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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