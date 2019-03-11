دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

قاضت شركة فيسبوك الجمعة الماضي رجلين أوكرانيين بزعم استغلالهما لتطبيقات الأسئلة والألغاز “Quiz Apps” للوصول وسرقة بيانات المستخدمين الشخصية؛ وكذلك حقن الإعلانات في صفحة الأخبار الرئيسية في حساباتهم عبر استغلال هذه التطبيقات بزراعة برمجيات خبيثة بداخلها.

وكانت فترة استهداف المستخدمين بين عامي 2017 و2018 عبر إغرائهم بتثبيت بعض الإضافات الضارة والخبيثة للمتصفح لتصيب حوالي 63000 من مستخدمي فيسبوك كان غالبيتهم من الروس والأوكرانيين، ووفقاً للدعوى المقدمة ضدهم فقد كانا يعملان على 4 تطبيقات مختلفة شملت FQuiz وSupertest بالإضافة لمسابقات مُقنعة بأسئلة حول أفلام أو شخصيات مشهورة، وقاموا أيضاً ببيع 81000 رسالة خاصة للمستخدمين العام الماضي.

وكما هو معروف فإن تطبيقات الأسئلة والمسابقات تلعب على وتر شغف المستخدم وحبه للفضول ومعرفة بعض التفاصيل على سبيل المثال مشاركته لمعرفة من هي أكثر الشخصيات المشهورة المشابهة له أو ماذا يحمل له الحظ في الأيام القادمة وغيرها الكثير التي يشاهدها مستخدمي المنصة يومياً، وكل هذا بزعم السماح بجمع معلومات محدودة جداً عند المشاركة عبر خاصية الدخول من حسابه في فيسبوك.

لكن في الحالة السابقة عمد التطبيق إلى ترغيب المستخدمين بتنصيب بعض الإضافات للمتصفح والتي بدورها تسمح لمالكي التطبيق ” القراصنة” في هذه الحالة من الوصول لمعلومات حساب المستخدم في فيسبوك كما لا يقتصر الأمر على هذا بل يتعدى وصولهم لمعلومات حساباته في الشبكات الاجتماعية الأخرى.

التدوينة فيسبوك تقاضي شخصين لاستغلال تطبيقات الاختبار في سرقة بيانات المستخدمين الشخصية ظهرت أولاً على عالم التقنية.