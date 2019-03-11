دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة IBM تطور طريقة للكشف المبكر عن الزهايمر باستخدام الذكاء الاصطناعي

قالت شركة IBM الرائدة في مجال التقنية والأبحاث المرتبطة، أنها قامت باكتشاف طريقة جديدة تساهم في الكشف المبكر عن مرض الزهايمر المرتبط بمشاكل فقدان الذاكرة. وحسبما قالت الشركة، فإنه يمكن الكشف عن المرض عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بفحوصات الدم.

تتمثل طريقة IBM بإجراء فحوصات للدم ومن ثم يتم تحليل عينة الدم لدراسة حالة البروتينات والمكونات الأخرى باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبعد النتائج الخاصة بالعناصر وتفاعلاتها ونسبتها يمكن معرفة إذا ما كانت هناك مقدمات لوجود المرض مبكرًا.

وتقول الشركة أن طريقتها للكشف عن المرض عن طريق فحص الدم بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي تعطي تلميحات مبكرة جدًا حول قدوم المرض، أي أنها أسرع بكثير مقارنة مع التصوير المقطعي أو مسح الدماغ لمعرفة ضمور الخلايا.

وتعتبر هذه المرة الأولى بالنسبة لشركة IBM في المجال، لكنها وعدت بمساعدة العلماء والأطباء على فهم حالات مثل الزهايمر بشكل أفضل.

التدوينة IBM تطور طريقة للكشف المبكر عن الزهايمر باستخدام الذكاء الاصطناعي ظهرت أولاً على عالم التقنية.