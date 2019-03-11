هذا الموضوع Oppo تعلن عن خط إنتاج جديد للشركة يعرف ب Reno ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلن بريان شين نائب رئيس شركة Oppo عن خط إنتاج جديد للشركة ينطلق بعنوان Reno، حيث جاء إعلان بريان على Weibo اليوم.
كشفت شركة Oppo عن خط إنتاجها الجديد Reno عبر حساب الشركة على Weibo وذلك من خلال إعلان تشويقي لخط الإنتاج الجديد.
وقد أكد Shen نائب رئيس Oppo على أن Reno لن تكون علامة تجارية فرعية للشركة، بل أنه خط إنتاج جديد، حيث تشير التوقعات إلى أن خط الإنتاج الجديد يستهدف الهواتف المخصصة للألعاب، ليحاكي خط إنتاج IQOO الذي أطلق من vivo مؤخراً، إلا أن خط إنتاج Oppo يأتي بعنوان أكثر سلاسة بالتأكيد.
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هذا الموضوع Oppo تعلن عن خط إنتاج جديد للشركة يعرف ب Reno ظهر على التقنية بلا حدود.
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