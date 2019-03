براءة اختراع من "جوجل" لذراع تحكم لخدمة الألعاب

دبي - بواسطة محمد فارس © ذراع تحكم لخدمة الألعاب ذراع تحكم لخدمة الألعاب

كتب - عاصم الأنصاري:

حصلت شركة جوجل الأمريكية على براءة اختراع خاصة بذراع تحكم لخدمة الألعاب، والتي من المتوقع الكشف عنها الشهر الجاري، وذلك خلال حدثها المقرر في مؤتمر مطوري الألعاب "GDC 2019".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، أظهرت براءة الاختراع تصميم ذراع التحكم للمنصة المخصصة لبث الألعاب، والتي كانت تختبرها الشركة مع تقنية طورتها "مشروع ستريم" Stream Project، وشُبِّهت بخدمة نتفليكس للألعاب.

Advertisements

جدير بالذكر أن براءة الاختراع هي لنظام الإشعارات الخاص بذراع التحكم، والذي سيقوم بإشعار اللاعب عندما تكون اللعبة متوفرة الآن، أو أن المستخدم قد تلقى دعوة، أو طلب دردشة من لاعب آخر.

وتأتي براءة الاختراع أيضًا مع رسم توضيحي يوضح كيفية تصميم وحدة التحكم، بما في ذلك نظام التحكم المزدوج، وأزرار الزناد، وأزرار التحكم وأزرار اللعب. ويتضمن أيضًا ما يبدو أنه زر ميكروفون، والذي قد يشير إلى نوع من التوافق مع مساعد جوجل الرقمي.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content insert 2 © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content insert 1