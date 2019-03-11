- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب - عاصم الأنصاري:
حصلت شركة جوجل الأمريكية على براءة اختراع خاصة بذراع تحكم لخدمة الألعاب، والتي من المتوقع الكشف عنها الشهر الجاري، وذلك خلال حدثها المقرر في مؤتمر مطوري الألعاب "GDC 2019".
ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، أظهرت براءة الاختراع تصميم ذراع التحكم للمنصة المخصصة لبث الألعاب، والتي كانت تختبرها الشركة مع تقنية طورتها "مشروع ستريم" Stream Project، وشُبِّهت بخدمة نتفليكس للألعاب.
جدير بالذكر أن براءة الاختراع هي لنظام الإشعارات الخاص بذراع التحكم، والذي سيقوم بإشعار اللاعب عندما تكون اللعبة متوفرة الآن، أو أن المستخدم قد تلقى دعوة، أو طلب دردشة من لاعب آخر.
وتأتي براءة الاختراع أيضًا مع رسم توضيحي يوضح كيفية تصميم وحدة التحكم، بما في ذلك نظام التحكم المزدوج، وأزرار الزناد، وأزرار التحكم وأزرار اللعب. ويتضمن أيضًا ما يبدو أنه زر ميكروفون، والذي قد يشير إلى نوع من التوافق مع مساعد جوجل الرقمي.
© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content insert 2 © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content insert 1
كانت هذه تفاصيل خبر براءة اختراع من "جوجل" لذراع تحكم لخدمة الألعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.