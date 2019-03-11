دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تسلا تتراجع عن خطة الإكتفاء بالبيع الإلكتروني وتعتزم رفع سعر سياراتها

على عكس ما أعلنته شركة تسلا نهاية فبراير الماضي من خطة لإغلاق كافة متاجرها لبيع سياراتها الكهربائية والإكتفاء بالبيع الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية فقط، ها هي اليوم تتراجع عن قرارها بخطة للاحتفاظ بنصف المتاجر على الأقل مع تعويض هذا التعديل ومصروفات الطاقم العامل في متاجرها المعاد فتحها برفع سعر سياراتها الكهربائية بنسبة 3% عالمياً.

ونوهت الشركة إلى أن سيارتها الكهربائية Model 3 صاحبة سعر 35000 دولار لن يطرأ عليها أي رفع في السعر وستبقى متوفرة بنفس المبلغ لكن الزيادة ستلحق بالطرازات الأعلى سعراً من Model 3 بالإضافة لـ Model S و Model X كما كان أوصحت الشركة في مدونتها حول هذا الموضوع.

فيما أضافت الشركة أنها قامت بالفعل بإغلاق ما نسبته 10% من مواقع البيع التابعة لها التي لم تشهد حركة كافية خلال الفترات السابقة لقرار التخلي عنها؛ مع توضيحها أن عدداً منها سيبقى تحت قرار الإغلاق وأخرى ستعاود الشركة فتحها مرةً أخرى لكن بطاقم موظفين أقل تماشياً مع خطة الشركة لتعديل مسارها المالي ورفع الإيرادات خلال الفترة القادمة.

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