شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ولبنان يبحثان سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، ورئيس وزراء لبنان سعد الحريرى سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، ومستجدات الأوضاع فى المنطقة، وبخاصة على الساحة اللبنانية.

وذكرت وكالة الـنباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقائهما اليوم بقصر اليمامة بالرياض، الذى حضره وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وكل من سفير السعودية لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، وسفير لبنان لدى السعودية فوزى كبارة .