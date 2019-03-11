600 ألف سعودية تستفيد من مبادرة مؤسسة محمد بن سلمان

ودربت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أكثر من 9500 من الكوادر الوطنية السعودية في مجالات نوعية تشمل تحليل البيانات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى رفع مستوى المهارات الرقمية للطلبة والمعلمين، من خلال تدريب أكثر من مليون ومائتي ألف مستفيد، 53% منهم من الإناث، و2% ممن تجاوزوا الـ65 عاما، و11 ألف معلم ومعلمة، كما يتم التعاون مع وزارة التعليم لإطلاق 22 مساراً تعليمياً في التقنيات الحديثة في 15 جامعة سعودية.

وبحسب بيان لسفارة المملكة في مصر، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شملت فعاليات النسخة الثانية من مبادرة "السعودية تبرمج" التي اختتمت مؤخرا في الرياض، تقديم دروس إلكترونية لتعلم البرمجة في جميع مناطق المملكة، انطلاقا من أساسيات البرمجة وصولا إلى الاحتراف والتأهل في سوق العمل.

© Photo / Saudi Arabia Embassy in Cairo النسخة الثانية من مبادرة "السعودية تبرمج" Advertisements

جدير بالذكر أن "السعودية تبرمج" هي مبادرة من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية"، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات السعودية.

وتستهدف المبادرة الوصول إلى مئات الآلاف من مختلف الفئات العمرية في المملكة، لتعليمهم أسس البرمجة الرقمية ومساعدتهم على اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين، بما فيها الفكر التحليلي القادر على إيجاد الحلول المبتكرة.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تقدم المملكة عالميا في المجالات الرقمية والابتكارية،‎ وتحتوي على دروس قصيرة وممتعة لتعليم أساسيات البرمجة والتفكير المنطقي.