الجيش الكويتي يعلن عن حادث جنوبي البلاد (فيديو وصورة)

وأفاد البيان عن وقوع حادث اصطدام لإحدى الآليات العسكرية التابعة للجيش الكويتي، بأحد الجسور الخاصة بعبور الجمال "قيد الإنشاء" وفقا لموقع "الكويتية". وأضاف البيان أن الحادث أدى إلى وقوع أضرار مادية في تدعيم الجسر، ولم يسفر عن أي إصابات بشرية. ووجهت رئاسة الأركان الجهات المعنية لديها بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادث بالتنسيق مع جهات الاختصاص بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

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