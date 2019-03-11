صالح وروحاني يؤكدان أن الانتصار على الإرهاب غير مستكمل

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وقال صالح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، في بغداد، إن "العراق محظوظ بجيرانه إيران وتركيا وامتداده العربي"، معربا عن "شكره لإيران لدعمها العراق في حربه ضد داعش"، وذلك وفقا لموقع "قناة السومرية" العراقية.

وأضاف أن "العراق عانى من الإرهاب بسبب الصراعات في المنطقة"، وأكد أن "عمق العراق العربي سيكون عاملا للم شمل المنطقة"، لافتا إلى أن "العراق يعيش لحظات تحول مهمة ينبغي المضي بعملية الامن والاسقرار في المنطقة".

ولفت الرئيس العراقي إلى "أننا بحثنا مع روحاني ملف تعزيز العلاقات والتعاون في مجال الطاقة والاقتصاد وزيارة العتبات المقدسة".

بدوره، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، على أهمية زيارته الحالية للعراق، مشددا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

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وقال روحاني، إن "علاقتنا مع العراق لايمكن الاستغناء عنها وسنطورها"، مبينا أن "العلاقات التي تربط بين البلدين دينية وثقافية وعلينا بذل كل الجهود لتعزيزها".

وأضاف أنه "لاتوجد نقطة خلاف مع المسؤولين العراقيين"، لافتا إلى أن "المحادثات التي أجريتها مع الرئيس برهم صالح كانت بناءة ولم يشوبها اي نقطة خلاف، وهناك مجالات واسعة للتعاون مع العراق ".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "البلدين واجها صعوبات كثيرة ومشاكل كبيرة بسبب الإرهاب"، موضحا أن "الشعبين قد عانيا من هذه الظاهرة، وكنا بجانب الشعب والجيش العراقي خلال الأيام الصعبة".

وأكد روحاني أن "الذي يهمنا هو استقرار العراق"، مضيفا "نحن نعرف أن توفير الأمن والاستقرار في العراق، هو توفير الأمن والاستقرار للمنطقة".