وأفادت صحيفة "تايمز أوف عمان"، نقلًا عن الشرطة العمانية، أن المركب تعرض للثقب وسط البحر، ما لأدى إلى انقلابه وغرقه.
وأضافت الصحيفة أن اثنين غرقا فيما فقد اثنان، وتمكن صيادان من السباحة لأكثر من 5 ساعات حتى وصلا إلى الساحل.
من جابها دعت الشرطة العمانية عبر تغريدات على موقع "تويتر"، المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة وعدم ارتياد البحر في حال ارتفاع الموج حفاظاً على سلامة أنفسهم.
ونعى ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، كلاً من خلفان يحيى المسروري، ومحمد عبد الله السمري، فيما يجري البحث عن مفقودين اثنين، بعد غرق قاربهم.
كانت هذه تفاصيل خبر خليجيان يسبحان أكثر من 5 ساعات بعد غرق قاربهما في عرض البحر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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