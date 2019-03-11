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وزير التموين المصري يرفض شحنة قمح قادمة من دولة أوروبية

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وقال مصيلحي لـ"رويترز"، على هامش مؤتمر في القاهرة: "أرسلوا لنا خطابا يسألون إن كان بمقدورهم تقديم شحنة أخرى بجودة أعلى فيما يخص درجة السقوط".

وكانت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، قد التقت في وقت سابق من الشهر الجاري، إفستاتيوس جياناكديس، نائب وزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، الذي يترأس وفد بلاده في زيارة رسمية لمصر.

وقال بيان إعلامي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن الاجتماع بحث تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

 

 

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