ظاهرة فلكية غريبة... الليل والنهار يتساويان بالكويت في هذا التوقيت

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" سيشهد، يوم السبت المقبل 16 مارس/آذار الجاري، تساوي ساعات النهار مع ساعات الليل بـ 12 ساعة لكل منهما.

وقال الفلكي الكويت، خالد الجمعان، في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة: "إن شروق شمس هذا الیوم سیكون عند الساعة (5:57) صباحا، والغروب عند الساعة (5:57) مساء بالتوقيت المحلي".

وأضاف سيبدأ النهار بعد ذلك بالتزاید التدریجي، حیث یكون الإحساس بطول النهار ملحوظا بشكل أكثر من الأیام السابقة.

وأفاد بأن ذلك یحدث تزامنا مع ارتفاع زاویة سقوط أشعة الشمس خلال هذه الفترة، علما أن ما سبق یعتبر أحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة من السنة.

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وأوضح أن تساوي اللیل والنهار في الكویت یسبق مثیله عند خط الاستواء بأربعة أیام، مشیرا إلى أن تساويهما یختلف من منطقة لأخرى بسبب الموقع الجغرافي.

وأكد الجمعان أن هذه الظاهرة تحدث مرتین في العام فقط الأولى، في مارس/آذار، عند الاعتدال الربیعي والثانیة، في سبتمبر/أيلول، عند الاعتدال الخریفي وتزامنا مع نهایة فصل الشتاء فلكیا في النصف الشمالي في الكرة الأرضیة كلیا ویبدأ فصل الربیع.

وأشار إلى أن ما تشهده الكویت خلال هذه الفترة عبارة عن فترة انتقالیة من فصل لآخر، مبینا أن اختلاف الفصول نتیجة دوران الأرض حول الشمس خلال العام في مدار یمیل مستواه على خط الاستواء الأرضي بزاویة قدرها 23.5 تقریبا وهي الزاویة نفسها المحصورة بین محور دوران الأرض حول نفسها ومحور دورانها حول الشمس.