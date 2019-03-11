تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
أعلنت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، الإثنين، أن عدد وفيات الأطفال بمستشفى وسيلة بورقيبة الحكومي بالعاصمة ارتفع إلى 12.
وفتحت الوزارة الصحة السبت، تحقيقًا عاجلًا في وفاة الرضع، ولفتت أن أبحاث أولية أظهرت أن الوفيات ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعًا في هبوط في الدورة الدموية، دون معرفة سبب تلك التعفنات على الفور.
وقالت بالشيخ خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس "سجلنا حالة وفاة الأحد وأصبح عدد الأطفال المتوفين في هذا المستشفى 12 طفلا".
وأضافت بالشيخ أن هؤلاء الأطفال يولدون قبل آجال الولادة الطبيعية ويخضعون لعلاج خاص وتغذية يقع تحضيرها في المستشفى.
وأكدت الوزيرة أن اتجاه التحقيق يميل إلى أن تعفنات قد مست المستحضر الغذائي ولكن لا يمكن الجزم بذلك قبل صدور نتيجة التحقيق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال في مستشفى بتونس إلى 12 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.