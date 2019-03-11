ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال في مستشفى بتونس إلى 12

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، الإثنين، أن عدد وفيات الأطفال بمستشفى وسيلة بورقيبة الحكومي بالعاصمة ارتفع إلى 12.

وفتحت الوزارة الصحة السبت، تحقيقًا عاجلًا في وفاة الرضع، ولفتت أن أبحاث أولية أظهرت أن الوفيات ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعًا في هبوط في الدورة الدموية، دون معرفة سبب تلك التعفنات على الفور.

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وقالت بالشيخ خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس "سجلنا حالة وفاة الأحد وأصبح عدد الأطفال المتوفين في هذا المستشفى 12 طفلا".

وأضافت بالشيخ أن هؤلاء الأطفال يولدون قبل آجال الولادة الطبيعية ويخضعون لعلاج خاص وتغذية يقع تحضيرها في المستشفى.

وأكدت الوزيرة أن اتجاه التحقيق يميل إلى أن تعفنات قد مست المستحضر الغذائي ولكن لا يمكن الجزم بذلك قبل صدور نتيجة التحقيق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.