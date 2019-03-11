بدء صرف منحة مالية قطرية لـ 55 ألف أسرة محتاجة في غزة

بدأت دولة قطر، اليوم الإثنين، في صرف مساعدات مالية، لنحو 55 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.
وتجمع المئات من الفلسطينيين، أمام فروع بنك البريد (حكومي)، في محافظات قطاع غزة، اليوم، لتلقي المساعدة المالية البالغة (100) دولار لكل عائلة مستفيدة من المنحة.
وهذه هي المرة الرابعة التي تقدم فيها دولة قطر، هذه المساعدات المالية المباشرة للأسر الفقيرة، والتي تأتي ضمن منحة خصصتها دولة قطر في أكتوبر/تشرين أول 2018 لمساعدة أهالي قطاع غزة.
وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، في بيان لها اطلعت عليه وكالة الخليج 365، أمس الأحد، إن الدفعة المالية الرابعة من مساعدات الأسر الفقير، يبدأ صرفها صباح اليوم الإثنين، عبر فروع بنك البريد، تحت إشراف طواقم اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى أن 55 ألف أسرة ستستفيد من المساعدات المالية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قررت دولة قطر تقديم دعم لقطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار، كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.
وتشمل المساعدات القطرية، بالإضافة لدفع المساعدات المالية المباشرة للعائلات الفقيرة، شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء.
وفي نهاية يناير/كانون ثاني الماضي، وقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم تنص على تقديم "قطر"، 20 مليون دولار أمريكي، لمدة عام، لصالح مشاريع تشغيل مؤقت في القطاع.
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