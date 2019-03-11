اشتباكات بين إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" وداعش في دير الزور السورية

أنقرة/ أدهم كاكو/ الخليج 365

اندلعت اشتباكات بين إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" ومجموعة صغيرة من عناصر داعش المحاصرين في بقعة صغيرة بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وفي 15 فبراير الماضي، توصلت آخر مجموعة من "داعش" في بلدة الباغوز، لاتفاق استسلام، مع "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، والولايات المتحدة.

ونقلت الخليج 365 من مصادر محلية أن عددا من المقاتلين الأجانب في صفوف داعش ممّن رفضوا الاتفاق، اشتبكوا مع عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" ليلة أمس الأحد.

وأفادت المصادر أن "ي ب ك/ بي كا كا" أطلقت هجوما مدعوما بغطاء جوي من قوات التحالف الدولي، لإجبار المجموعة الأخيرة على الاستسلام.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات التحالف الدولي، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم عناصر من داعش.

وكانت الخليج 365 توصلت إلى بنود اتفاق جرى توقيعه بين التنظيمين الإرهابيين مطلع مارس/آذار الجاري.

وحسب الاتفاق وعدت "ي ب ك/بي كا كا" إرهابيي تنظيم "داعش" الذين سلموا أنفسهم في سوريا وأسرهم، بإخراجهم من مناطق سيطرته، وفتح الطريق لهم من أجل التسلل إلى تركيا.

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وينص الاتفاق على السماح لعناصر "داعش" وعائلاتهم بالبقاء في معسكراته إذا رغبوا في ذلك، أو السماح لهم بالتسلل إلى منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا، أو

المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام بشار الأسد.

كما تعهد تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" بمنح إرهابيي "داعش" - حسب الاتفاق - حرية التنقل والحركة والإقامة في المناطق التي يحتلها في سوريا، عبر منحهم وعائلاتهم وثائق سفر خاصة، لمن يريد مغادرة

المعسكرات.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" فقد خلال الأسابيع الأخيرة، آخر مناطق سيطرته شرق الفرات، لتبلغ نسبة سيطرته حوالي 2 في المئة من الأراضي السورية، الموجودة في المنطقة الصحراوية المحاصرة من قبل

النظام.

فيما يحتل تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" نحو 28 بالمئة من الأراضي السورية. وتهيمن قوات النظام على حوالي 60 بالمئة من البلاد، في الوقت الذي تسيطر فيه مجموعات المعارضة على حوالي 10

بالمئة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.