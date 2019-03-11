شقيق أمير قطر: مونديال 2022 في "دوحة العرب"

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

قال الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، "لكل الأصوات الحاقدة .. مونديال العرب في دوحة العرب... الوعد 2022".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" مرفقة مع صورة لشقيقه الأمير تميم بن حمد مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أرفق آل ثاني تغريدته، الأحد، بوسم "#الوعد_2022"، في إشارة إلى استقبال قطر بطولة كأس العالم في هذا العام.

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وتأتي هذه التغريدة بعد اتهامات بدفع قطر "رشاوى" للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، من أجل الفوز باستضافة مونديال 2022.

وكان ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022، قال للأناضول في تصريحات سابقة إن "مشاركة سلطنة عمان والكويت في تنظيم المونديال أمر قيد الدراسة ولا يوجد قرار نهائي حتى الآن".

وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.

ومن المقرر إقامة مباريات مونديال 2022، في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.