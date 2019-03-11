مقتل 4 مدنيين في هجوم للنظام السوري على إدلب

إدلب/ الخليج 365

قتل 4 مدنيين وأصيب 6 آخرون، في هجوم لنظام الأسد وداعميه، على منطقة "خفض التصعيد" في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي سوريا.

وطوال الليلة الماضية، شنت قوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيا، هجمات مكثفة بالمدفعية والقذائف الصاروخية، على تجمعات سكنية بريفي إدلب وحماة.

وطال القصف بلدات خان شيخون وسراقب وكفرنبل، والتمانعة والتح، وقرى أم جلال والخلاخيل وخان السنبل، بريف إدلب، وبلدات اللطمانة وكفرزيتا في الريف الشمالي لحماة.

وفي تصريح للأناضول، قال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى الحاج يوسف، إن بلدة خان شيخون الواقعة جنوب شرقي إدلب، تم استهدافها بقصف صاروخي مكثف، في ساعات الليل، حيث

تجاوز عدد القذائف الصاروخية التي انهالت عليها الخمسين قذيفة.

وأردف أن القصف على خان شيخون أودى بحياة 4 مدنيين فضلا عن إصابة 6 آخرين بينهم أطفال ونساء.

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والأحد، قتل عنصر من الخوذ البيضاء، في قصف شنته قوات النظام على مركز للدفاع المدني في بلدة مورك بريف حماة، والمشمولة بمنطقة خفض التوتر في إدلب.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.



وتزايدت مؤخرًا هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي".



وتسببت الهجمات البرية والجوية على منطقة "خفض التصعيد" بمقتل 121 مدنيا على الأقل، وجرح أكثر من 348 آخرين منذ مطلع العام الجاري.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي، من منتجع سوتشي، عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا بإقامة منطقة منزوعة

السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها.



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