البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة

الخليج - واس اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، صيادين اثنين فلسطينيين، وصادرت مركبهما قبالة بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن بحرية الاحتلال قامت بإطلاق النار ومهاجمة مراكب الصيادين ومطاردتهم، وحاصرت مركب صيد قبالة بحر منطقة الواحة، واعتقلت الصيادين: محمد عدنان السلطان، وحسن أكرم زايد.

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