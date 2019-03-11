صحة_المدينة توضح حالة “طفلة ينبع”.. وتؤكد توفير الرعاية الطبية لها

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت مديرية الصحة بالمدينة المنورة: أن الطفلة المنومة بمستشفى ينبع العام والتي طالب ذووها بنقلها إلى مستشفى متخصص، حضرت إلى طوارئ المستشفى وتم تشخيص حالتها على أنها اشتباه (التهاب سحائي) وقد تم التعامل مع الحالة وفق الأعراف الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات، وتواصل المستشفى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وكان والد الطفلة قد تقدم بشكوى ذكر فيها بأنه أدخل ابنته المستشفى بتاريخ 2 / 3 / 2019م وهي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة، وانتظر لعدة ساعات حتى يتم الكشف الطبي عليها، وبعد أن أعطيت محلولا بنصف ساعة توقف قلبها وتم إنعاشها طبيا ثم دخلت غيبوبة وحولت للعناية المركزة متهما المستشفى بالإهمال وعدم إنقاذ حياة ابنته.