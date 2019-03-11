الشورى يؤيد توصية لحفظ الحقوق المالية والتقاعدية لمنتسبي #الخطوط_السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

أيَّد مجلس الشورى توصية للعضو فيصل العماج تستهدف حفظ الحقوق المالية والتقاعدية لمنتسبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وصوت 105 أعضاء على سرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفي المؤسسة الخاضعين لنظامي الخدمة والتقاعد المدني وفق قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن في صفر العام 1434 بشكل يضمن حقوقهم المالية والتقاعدية، وفي مداخلة على هذه التوصية أشار الدكتور عبدالله الحربي إلى مطالبتها بتنفيذ قرار يعتبر عدم تنفيذه مخالفة لأنظمة وإجراءات الدولة، وقد يؤدي الى وجود حالات عبر نظامية في تطبيق نظامين مختلفين، مؤكداً أنها ستعالج التفاوت بين رواتب ومميزات الموظفين الذين يؤدون نفس الدور ونفس المهام، نظرا لنوع عقودهم او كونهم سعوديين أو غير سعوديين، أو نظرا لكونهم موظفين خاضعين لنظام الخدمة المدنية للدولة، أو متعاقدين مع شركات الخطوط السعودية بعد التخصيص.

وطالب قرار للمجلس بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة طيران أديل، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف، ودعا اليوم الاثنين المؤسسة إلى اعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة، وطالبت بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وإجراء فصل بين مصروفات الصيانة والمحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات قائمة الدخل الموحد التفصيلية، وتضمين تقاريرها السنوية إنجازات مشروع الأوائل الخمسة الاستراتيجي الموجه للرقي بخدمات المؤسسة.