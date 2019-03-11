انت الان تتابع طائرة بوتفليقة تهبط في مطار عسكري بالجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن طائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي غادرت جنيف هبطت في مطار بوفاريك العسكري في الجزائر. وتنتشر قوات الأمن، في محيط المطار، وعلى طول الطريق المؤدي إليه، كما تنتشر سيارات مدنية في داخلها أفراد الأمن الرئاسي. وبثت وكالة "رويترز" للأنباء، مقطع فيديو، اليوم الأحد، يظهر الطائرة الرئاسية الجزائرية وهي تغادر مطار جنيف باتجاه الجزائر، وقالت مصادر جزائرية إنها تقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد استكمال رحلته العلاجية في سويسرا.

وكانت لقطات سابقة أظهرت موكبا من السيارات على أرضية المطار في جنيف، يعتقد أن إحداها تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في طريق عودته إلى الجزائر. وغادر بوتفليقة البلاد في 24 فبراير الماضي للعلاج، وسط احتجاجات تعم البلاد على ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة. وأفادت قناة «العربية

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