مدفعية النظام تسفك الدماء في إدلب.. هذا ما حدث في ظلام الليل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دماء جديدة تتبعثر في آخر معاقل المعارضة السورية "إدلب" والتي تلقب بعاصمة المهجرين، على وقع هجمات بمدفعية النظام على المدينة.

وفي الساعات الأخيرة، قُتل 4 مدنيين وأُصيب 6 آخرون، في هجوم لنظام الأسد وداعميه على منطقة "خفض التصعيد" في محافظة إدلب ومحيطها، شمال غربي سوريا.

وطوال الليلة الماضية، شنّت قوات النظام والمليشيات المدعومة من إيران هجمات مكثّفة بالمدفعية والقذائف الصاروخية على تجمّعات سكنية بريفي إدلب وحماة.

وطال القصف بلدات؛ خان شيخون، وسراقب، وكفرنبل، والتمانعة، والتح، وقرى أم جلال، والخلاخيل، وخان السنبل، بريف إدلب، وبلدات اللطامنة، وكفرزيتا، في الريف الشمالي لحماة.

وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى الحاج يوسف، إن بلدة خان شيخون الواقعة جنوب شرقي إدلب استُهدفت بقصف صاروخي مكثف، في ساعات الليل، حيث تجاوز عدد القذائف الصاروخية التي انهالت عليها الخمسين قذيفة.

وأردف الحاج يوسف لوكالة "الأناضول" أن القصف على خان شيخون أودى بحياة 4 مدنيين، فضلاً عن إصابة 6 آخرين بينهم أطفال ونساء.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد"، بموجب اتفاق أُبرم في سبتمبر 2017؛ بين تركيا وروسيا وإيران، في أستانة عاصمة كازاخستان.

وتزايدت مؤخراً هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي".

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وتسببت الهجمات البرية والجوية على منطقة "خفض التصعيد" بمقتل 121 مدنياً على الأقل، وجرح أكثر من 348 آخرين، منذ مطلع العام الجاري.

وتسيطر فصائل المعارضة المسلحة على إدلب منذ عام 2015 ويقطن فيها نحو 3 ملايين شخص، ونصفهم نازحون من مناطق اقتتال أخرى، حسب أرقام الأمم المتحدة.

وتقع إدلب ضمن مناطق "خفض التوتر"، في إطار اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي خلال مباحثات أستانة، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا.

وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيسان؛ التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي من منتجع سوتشي، عقب مباحثات ثنائية، اتفاقاً بإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها.

وتعد إدلب (شمال) من أوائل المحافظات السورية التي انتفضت ضد نظام بشار الأسد عام 2011، وقد خضعت لسيطرة المعارضة منذ عام 2015، وتلقب بالمدينة الخضراء، وعرفت التهجير والنزوح والقصف، ووضعت ضمن المنطقة الرابعة من خفض التصعيد بحسب اتفاق أستانا6.