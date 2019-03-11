الجيش والشعب في الجزائر.. لماذا تغيرت لهجة صالح ضد المحتجين؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بأربعة خطابات منذ بدء احتجاجات الجزائر، خرج فيها أعلى سلطة في الجيش الفريق قايد صالح متحدثا للشعب، فكانت التهديدات سمة تلك الخطابات..

لهجة الفريق صالح اعتمدت في بدايتها على الوعيد والتذكير بقوة الجيش حين قال في أول تصريح له تعقيبا على الاحتجاجات، إن المظاهرات الرافضة لترشح الرئيس تأتي نتيجة مناورات مشبوهة، وأن الذين خرجوا للتظاهر طوال الأيام الماضية "مغرر بهم".

وفي تصريح آخر، قال صالح "إن الجيش سيمسك بزمام الأمور، ولن تعود بلادنا لمرحلة سفك الدماء، وأن الشعب الجزائري لن يفرط في نعمة الأمن".

مجمل تلك التصريحات رغم حدتها، إلا أن الشارع الجزائري قابلها بمزيد من التحدي عبر تكثيف المسيرات الاحتجاجية الرافضة للعهدة الخامسة.

وبعد قرابة 3 أسابيع من الاحتجاجات اليومية، خرج صالح بلهجة جديدة لا يعرف أسبابها قائلا أمام قيادات وطلاب مدرسة عسكريّة للمهندسين: إن هناك تعاطفا وتضامنا ونظرة واحدة للمستقبل تجمع الجيش والشعب.

اللّغة التي استخدمها الفريق صالح جديدة ذات طابع تصالحي، ومختلفة كليا عن لغة خطابه في أكاديمية شيرشال العسكريُة قبل أيام، التي كانت تنطوي على الحسم والعزم، والتلويح بالقبضة الحديديّة لمنع انجراف البلاد إلى عشريّةٍ سوداء أو حمراء أخرى إذا لزم الأمر، ومتهما أطرافا تتآمر لجر البلاد إلى هذه الأحداث الكارثية التي أّدت إلى مقتل أكثر من 200 ألف جزائري، دون أن يسميها، أيّ هذه الأطراف، بالاسم.

مراقبون قالوا إنه عندما يقول الفريق صالح إن الجيش محظوظ بشعبه، وأنهما متفقان في رؤيتهما للمستقبل فإن هذا يعني، بشكل مباشر أو غير مباشر، اعترافًا بالمطالب المشروعة للشعب الجزائريّ في التغيير، وشرعيّة هذه المطالب.

في حين رأى البعض، أن صدوعا بدأت تظهر فيما يوصف بـ"حصن بوتفليقة"، وذلك بعد تغير لهجة الجيش الجزائري وأعضاء في الحزب الحاكم تجاه "مستقبل" الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

أصحاب هذا الرأي قالوا إن تصريحات قايد الأخيرة، لهي تأكيد على اصطفاف الجيش في صف الشعب.

واعتبروا أن تصريح رئيس أركان الجيش يعتبر أوضح مؤشر حتى الآن على تعاطف قادة الجيش مع عشرات الآلاف من الجزائريين الذين يريدون تنحي بوتفليقة.

وتابعوا أن لهجة صالح تغيرت عن تلك التي تحدث بها قبل أيام، حين حذر المتظاهرين من أن الجيش سيضمن الأمن في البلاد ولن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء.

وغالبا ما يوصف الجيش الجزائري بـ"حصن بوتفليقة" الذي يدعم الرئيس ويقف خلف وجوده، إلا أن تصريح رئيس أركانه يوم أمس قد يكون "بداية نهاية العلاقة التي تربط الطرفين".

وفي السياق ذاته أكدت تقارير إعلامية جزائرية إن الصدوع ظهرت كذلك بين حلفاء بوتفليقة، ومنهم أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذين انضموا إلى الحشود الداعية لتنحي الرئيس.

وقال معلق على قناة النهار، القريبة من الدائرة الخاصة بالرئيس إن نظام بوتفليقة قد انتهى.

وكشف موقع "الخبر" الجزائري أن هذه المؤشرات تدل على أن "الحلفاء تخلوا عن بوتفليقة وانحازوا للشعب"، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية على الخصوص "يبدو أنها استوعبت احتجاجات المتظاهرين".

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من جهته، ذكر موقع "كل شيء عن الجزائر" أن الأحداث في البلاد تتسارع بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن كل السيناريوهات باتت محتملة بعد تغير لهجة "حلفاء بوتفليقة".

وقال موقع "ليبيراسيون" الفرنسي في مادة تحليلية إن الجيش الجزائري وجد نفسه أمام خيار تاريخي، مضيفا "المصالح الاستراتيجية للبلد تتطلب من الجيش الوقوف إلى جانب الشعب في سبيل التوصل إلى الحل".

وتابع "الجيش الجزائري يعتبر تاريخيا مصدر قوة في البلاد، وبالتالي عليه أن يلعب دول ميسّر التحول الديمقراطي".

من هو قايد صالح؟

التحق صالح بالكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي عام 1957 وعيّن قائد كتيبة في الفيالق 29 و21 و39 لجيش التحرير الوطني أثناء الثورة.

تدرج في سلم الوظائف العسكرية من قائد لكتيبة مدفعية، ثم قائدا للواء، إلى قائد للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي بالناحية العسكرية الثالثة، ثم قائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط بالبليدة في الناحية العسكرية الأولى.

وعين بعدها قائدا للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف بالناحية العسكرية الثالثة، ثم نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، ثم قائدا للناحية العسكرية الثالثة ببشار، ثم قائدا للناحية العسكرية الثانية بوهران.

تمت ترقيته لرتبة لواء يوم 5 يوليو 1993، ثم عين قائدا للقوات البرية عام 1994، فقائدا لأركان الجيش الوطني الشعبي خلفا للفريق محمد العماري يوم 3 أغسطس 2004.

تقلّد صالح رتبة فريق يوم 5 يوليو 2006. وعين يوم 11 سبتمبر 2013 نائبا لوزير الدفاع الوطني خلفا لعبد الملك قنايزية، كما احتفظ بمنصبه قائدا للأركان وأعطيت له بعض صلاحيات قيادة المخابرات العسكرية.

ظل قائدا للقوات البرية نحو عشرة أعوام، وخلالها كانت البلاد تعيش واحدا من أحلك أيامها فيما عرف بالعشرية السوداء، وهي وصف يطلق على عقد تسعينيات القرن العشرين الذي عاشت فيه البلاد إثر وقف الجيش للعملية الديمقراطية أعمال عنف دموية خلفت مئات الآلاف من القتلى والمصابين والمفقودين، ودمارا هائلا في الاقتصاد.

وقد ارتبطت تلك الفترة التي يطلق عليها كذلك "العشرية الحمراء" في أذهان الجزائريين بالنزاع المسلح بين الجماعات الإسلامية وقوات الأمن من شرطة ومخابرات وجيش. وبدأ الأمن يستتب تدريجيا منذ قدوم الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999، وإصداره قانون الوئام المدني ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

في نوفمبر 2016، أعلن صالح خلال لقاء بولاية بشار جنوب غرب الجزائر أن بلاده "على وشك رفع تحدينا وبصفة نهائية للإرهاب، لنرمي به في سلة مهملات التاريخ".

ويعد صالح من الشخصيات المقربة من الرئيس بوتفليقة داخل مؤسسة الجيش، وكان قد دعمه في العديد من القرارات التي اتخذها مثل مشروع التعديل الدستوري الذي كشفت عنه الرئاسة يوم 5 يناير 2016.

ويعيش الشارع الجزائري احتجاجات ضد الرئيس بوتفليقة هي الأقوى منذ وصوله إلى كرسي الرئاسة قبل 20 عاماً، واستمر فيها 4 فترات متواصلة، قبل أن يعلن نيته الترشح لولاية خامسة في 2019.

وخلال الانتخابات الرئاسية الثلاثة الأخيرة التي خاضها بوتفليقة (81 عاماً) في 2004 و2009 و2014، فاز بنسب تتراوح بين 80 و90%، وسط مقاطعة كبيرة من المعارضة.