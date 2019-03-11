فيديو وصور| يطلق 800 رصاصة في الدقيقة.. تعرف على الرشاش الروسي الفائق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رغم دخوله في الخدمة منذ 2001، لفت رشاش "بي كي بي" الذي يمتلكه الجيش الروسي الأنظار مؤخرًا بعد الحديث عن إمكانياته القتالية الفائقة.

وبي كي بي، سلاح رشاش متوسط ضمن مجموعة الأسلحة متعددة الاستخدام يجمع صفات كل من الكلاشنكوف والديكتريوف والغرينوجوف.

وتعتمد وحدات المشاة للجيش الروسي على استخدام المدافع الرشاشة التي تملك قدرات نيرانية هائلة.

يتميز هذا السلاح بقدرته على اختراق معظم الآليات والدروع ماعدا الدبابات كما أنه مؤثر في الطائرات المروحية ذات العلو المنخفض.

ويستعمل هذا السلاح في أغلب الجيوش التي تتسلح بأسلحة شرقية كما يستخدم في الحركات الثورية والتحررية على مستوى واسع.

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يبلغ طول الرشاش 120 سم، وطول ماسورة الرشاش (السبطانة) 65.8 سم، وتصل سرعة الرصاصة عند فوهة المدفع الرشاش إلى 900 متر في الثانية.

ويستخدم المدفع طلقات عيار (7.62 × 54 مم)، ويصل وزنه بدون ذخيرة 8.7 كجم، ووزنه بالذخيرة 12.7 كجم، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأمريكي.

ويتراوح معدل إطلاق النار النظري للرشاش بين 600 إلى 800 رصاصة في الدقيقة، بينما يصل معدل الإطلاق الفعلي إلى 250 طلقة في الدقيقة.

ويتم تزويد الرشاش بمخزن زخيرة عبارة عن أحزمة يصل عددها إلى 250 طلقة.

ويعمل الرشاش الروسي في ظروف بيئية مختلفة، ويصل المدى المؤثر إلى 1500 مترا.

بي كاي أو رشاش بيكا هو سلاح رشاش متوسط ضمن مجموعة الأسلحة متعددة الاستخدام يجمع صفات كل من الكلاشنكوف والديكتريوف والغرينوجوف.[6][7][8]