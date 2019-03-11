دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تفتح باب الحجز المسبق لهاتف LG G8 ThinQ هذا الأسبوع بسعر 790 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة LG اليوم عن خططها لفتح باب الحجز المسبق لهاتف LG G8 ThinQ من يوم 15 إلى 21 من مارس في كوريا، على أن يأتي الهاتف بسعر 790 دولار.

كشفت شركة LG خلال فعاليات مؤتمر MWC التي عقدت في برشلونة خلال الشهر الماضي، عن إصداراها المميز LG G8 ThinQ، واليوم تؤكد الشركة بدء فتح باب الحجز في كوريا في 15 من شهر مارس وحتى 21 من مارس.

وتؤكد LG أن سعر الهاتف 790 دولار يعد أقل مستوى تسعير لهواتف LG المميزة، كما أشارت أيضاً إلى إنطلاق الهاتف للبيع في الأسواق في 22 من مارس، مع عرض مجاني لتغيير الشاشة لفترة تصل إلى عام، إلى جانب حافظة مجانية أيضاً.

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مواصفات LG G8 ThinQ

شاشة FullVision OLED بحجم 6.1 إنش، بدقة عرض 3120 في 1440 بيكسل، بأبعاد 19.5:9.

رقاقة معالج Snapdragon 855 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر مع كرت شاشة Adreno 640

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، مع دعم microSD حتى سعة 2 تيرابايت

نظام تشغيل Android 9.0 Pie

كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.5، و16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.9، وكاميرة telephoto مع مستشعر 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية مع مستشعر 8 ميجا بيكسل وفتحة عدساتf/1.7، ومستشعر 3D ToF.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع مسح 3D لتقنية التعرف على الوجه

يدعم تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

يأتي بمدخل 3.5مم، مع Hi-Fi Quad DAC، وDTS: X 3D

قياسات الهاتف 151.9 في 71.8 في 8.4مم مع وزن 167 جرام

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11 ac عند تردد 2.4GHz و5GHz، والبلوتوث 5 LE، مع منفذ USB C2.0

بطارية بقدرة 3500 mAh، وتقنية كوالكوم للشحن السريع Quick Charge 3.0.

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هذا الموضوع LG تفتح باب الحجز المسبق لهاتف LG G8 ThinQ هذا الأسبوع بسعر 790 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.