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هذا الموضوع LG تفتح باب الحجز المسبق لهاتف LG G8 ThinQ هذا الأسبوع بسعر 790 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة LG اليوم عن خططها لفتح باب الحجز المسبق لهاتف LG G8 ThinQ من يوم 15 إلى 21 من مارس في كوريا، على أن يأتي الهاتف بسعر 790 دولار.
كشفت شركة LG خلال فعاليات مؤتمر MWC التي عقدت في برشلونة خلال الشهر الماضي، عن إصداراها المميز LG G8 ThinQ، واليوم تؤكد الشركة بدء فتح باب الحجز في كوريا في 15 من شهر مارس وحتى 21 من مارس.
وتؤكد LG أن سعر الهاتف 790 دولار يعد أقل مستوى تسعير لهواتف LG المميزة، كما أشارت أيضاً إلى إنطلاق الهاتف للبيع في الأسواق في 22 من مارس، مع عرض مجاني لتغيير الشاشة لفترة تصل إلى عام، إلى جانب حافظة مجانية أيضاً.
مواصفات LG G8 ThinQ
- شاشة FullVision OLED بحجم 6.1 إنش، بدقة عرض 3120 في 1440 بيكسل، بأبعاد 19.5:9.
- رقاقة معالج Snapdragon 855 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر مع كرت شاشة Adreno 640
- ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، مع دعم microSD حتى سعة 2 تيرابايت
- نظام تشغيل Android 9.0 Pie
- كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.5، و16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.9، وكاميرة telephoto مع مستشعر 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.
- كاميرة أمامية مع مستشعر 8 ميجا بيكسل وفتحة عدساتf/1.7، ومستشعر 3D ToF.
- مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع مسح 3D لتقنية التعرف على الوجه
- يدعم تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.
- يأتي بمدخل 3.5مم، مع Hi-Fi Quad DAC، وDTS: X 3D
- قياسات الهاتف 151.9 في 71.8 في 8.4مم مع وزن 167 جرام
- يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11 ac عند تردد 2.4GHz و5GHz، والبلوتوث 5 LE، مع منفذ USB C2.0
- بطارية بقدرة 3500 mAh، وتقنية كوالكوم للشحن السريع Quick Charge 3.0.
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هذا الموضوع LG تفتح باب الحجز المسبق لهاتف LG G8 ThinQ هذا الأسبوع بسعر 790 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.