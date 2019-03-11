شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد ميلاده.. ننشر 7 صور تاريخية للشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بعيد ميلاده اليوم 11 مارس، وبمناسبة عيد ميلاده ننشر 7 صور تاريخية للشيخ محمد بن زايد، خلال مراحل مختلفة فى حياته.



الشيخ محمد بن زايد خلال مرحلة الطفولة والشباب

وتظهر الصور الشيخ محمد بن زايد، خلال مرحلة الطفولة، والدراسة فى المدرسة مع الصورة الشهيرة التى يظهر فيها وهو يكتب عبارة "العدل أساس الملك" خلال معلمه، بالإضافة إلى صور له خلال مرحلة الشباب وبداية الالتحاق بالجيش الإماراتى، وغيرها من الصور التاريخية.



الشيخ محمد بن زايد وهو تلميذ فى المدرسة



الشيخ محمد بن زايد وهو طفل صغير برفقة والده الشيخ زايد

والشيخ محمد بن زايد، هو الابن الثالث من أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، وتدرج الشيخ محمد بن زايد فى المناصب العسكرية والإدارية داخل الإمارات حتى تولى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى كونه ولى عهد أبوظبى ورئيس المجلس التنفيذى للعاصمة الإماراتية، وفيما تصدر هاشتاج محمد بن زايد وميلاد أسد الإمارات ترند تويتر فى الإمارات للاحتفال بعيد ميلاد ولى عهد أبوظبى.

Advertisements



الشيخ محمد بن زايد خلال مرحلة الشباب ويحمل أحد الصقور



الشيخ محمد بن زايد خلال مرحلة الشباب

وتولى الشيخ محمد بن زايد عدة مناصب عسكرية أهمها قائدا للقوات الجوية والدفاع الجوى، ثم نائبا لرئيس أركان القوات المسلحة بالإضافة إلى منصبه السابق، وعين رئيسا لأركان القوات المسلحة فى 30 ديسمبر 1992، وقد رقى إلى رتبة فريق ركن طيار فى 24 يناير 1994.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بتاريخ 30 ديسمبر 2004 بتعينه نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وعند بلوغه الثامنة عشر من عمره، أتم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سنواته الدراسية بين مدينتى العين وأبوظبى، حيث تدرج فى المراحل الدراسية بمدارس الدولة والمملكة المتحدة، وهو متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان ولديه أربعة أولاد وخمس بنات.



الشيخ محمد بن زايد بزى الجيش الإماراتى