شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران العراقى يدمر 3 قواعد لداعش شمال شرق ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات طيران الجيش العراقى، اليوم الإثنين، من تدمير ثلاث قواعد لداعش شمال شرق ديالى كانت تحتوى على مواد لوجيستية وتجهيزات عسكرية.

وأفاد مصدر أمنى، فى تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقى، بأن القوات الخاصة وكتيبة إسناد (اللواء 24) من الحشد الشعبى و(اللواء 20) من الجيش العراقى والحشد العشائرى وطيران الجيش تمكنت من تدمير ثلاث قواعد لداعش.

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