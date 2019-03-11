الصحة التونسية: وفاة 12 رضيعا و7 موجودون في غرف الإنعاش

وقالت سونيا بن شيخ، القائمة بأعمال وزير الصحة في تونس، خلال مؤتمر صحفي، إنها "بصدد كشف ومحاسبة كل المقصرين في قضية وفاة الرضع، ونفت أن تكون الأدوية واللقاحات سبب وفاة الرضع"، مضيفة أن جهات عدة مهمتها فحص صلاحيات الدواء، وذلك وفقا لقناة "نسمة" التونسية.

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وأكدت أن "لجنة الخبراء تعمل على فحص أسباب وفاة الرضع"، مؤكدة أن أسباب الوفاة تعود إلى إصابتهم بالتهابات داخل المستشفى، ومشيرة إلى أن عدوى انتقلت في قسم الرضع وأدت إلى حالات الوفيات.

وقالت وزير الصحة بالإنابة، إنه "يوجد حاليا 7 رضع في غرف الإنعاش، وقالت إنها لم تستبعد الخطأ البشري في وفاة الرضع"، مضيفة: "من أخطأ سيحاسب وسيتم تحميله مسؤولية وفاة الرضع".

في هذه الأثناء، قالت قناة "نسمة" إن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية البرلماينة، تعقد اليوم الاثنين، جلسة طارئة حول فاجعة وفاة 11 رضيعا بمستشفى الرابطة، مشيرة إلى فتح تحقيق في الموضوع لكشف ملابسات هذه الحادثة.

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وأثارت حادثة وفاة الرضع استياء وغضب الشارع التونسي، خصوصا مع تسليم العائلات جثامين أبنائهم في صناديق ورقية.

وطالبت حركة "نداء تونس" وحركة "تحيا تونس"، الحكومة التونسية بالاستقالة إثر الحادثة. وقبل ذلك قدم وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقالته.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عن فتح بحث إداري للوقوف على ملابسات هذا الحادث، متوعداً بمحاسبة كل من سيكشف عنه هذا البحث.