- 1/2
- 2/2
وقالت سونيا بن شيخ، القائمة بأعمال وزير الصحة في تونس، خلال مؤتمر صحفي، إنها "بصدد كشف ومحاسبة كل المقصرين في قضية وفاة الرضع، ونفت أن تكون الأدوية واللقاحات سبب وفاة الرضع"، مضيفة أن جهات عدة مهمتها فحص صلاحيات الدواء، وذلك وفقا لقناة "نسمة" التونسية.
© REUTERS /
وقالت وزير الصحة بالإنابة، إنه "يوجد حاليا 7 رضع في غرف الإنعاش، وقالت إنها لم تستبعد الخطأ البشري في وفاة الرضع"، مضيفة: "من أخطأ سيحاسب وسيتم تحميله مسؤولية وفاة الرضع".
في هذه الأثناء، قالت قناة "نسمة" إن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية البرلماينة، تعقد اليوم الاثنين، جلسة طارئة حول فاجعة وفاة 11 رضيعا بمستشفى الرابطة، مشيرة إلى فتح تحقيق في الموضوع لكشف ملابسات هذه الحادثة.
وأثارت حادثة وفاة الرضع استياء وغضب الشارع التونسي، خصوصا مع تسليم العائلات جثامين أبنائهم في صناديق ورقية.
وطالبت حركة "نداء تونس" وحركة "تحيا تونس"، الحكومة التونسية بالاستقالة إثر الحادثة. وقبل ذلك قدم وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقالته.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عن فتح بحث إداري للوقوف على ملابسات هذا الحادث، متوعداً بمحاسبة كل من سيكشف عنه هذا البحث.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة التونسية: وفاة 12 رضيعا و7 موجودون في غرف الإنعاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.