وفجر المتهمان مفاجأة مدوية، بعد اعترافهما بشريكهما الثالث، والذي ما زال هاربا، وتبين أنه يعمل شرطيا في مخفر المنطقة نفسها حيث وقعت الحادثة، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.
يشار إلى أن والد الطفل تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة يفيد بتعرض ابنه للاعتداء جنسيا من قبل ثلاثة أشخاص، واقتادوه بتهديد السلاح إلى ساحة ترابية ليرتكبوا جريمتهم هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة مدوية في قضية الاعتداء جنسيا على طفل سوري في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.