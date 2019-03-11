مفاجأة مدوية في قضية الاعتداء جنسيا على طفل سوري في الكويت

وفجر المتهمان مفاجأة مدوية، بعد اعترافهما بشريكهما الثالث، والذي ما زال هاربا، وتبين أنه يعمل شرطيا في مخفر المنطقة نفسها حيث وقعت الحادثة، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

يشار إلى أن والد الطفل تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة يفيد بتعرض ابنه للاعتداء جنسيا من قبل ثلاثة أشخاص، واقتادوه بتهديد السلاح إلى ساحة ترابية ليرتكبوا جريمتهم هناك.