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مقتل أكثر من 50 شخصا في غارات للتحالف الدولي على الباغوز في سوريا

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© Sputnik . Sarah Nour Al-Deen

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن المصادر أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية "ارتكب مجزرة واستشهد فيها أكثر من 50 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء في مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أكدت سابقا عن وجود آلاف المدنيين معظمهم أجانب في الباغوز موجودين في آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، أواخر شباط/ فبراير الماضي، بعد نحو شهر من توقفها لأسباب تتعلق بتحرير الأسرى، وإجلاء المدنيين من المدينة.

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