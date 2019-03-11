- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Sarah Nour Al-Deen
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أكدت سابقا عن وجود آلاف المدنيين معظمهم أجانب في الباغوز موجودين في آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي سوريا.
وأعلنت "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، أواخر شباط/ فبراير الماضي، بعد نحو شهر من توقفها لأسباب تتعلق بتحرير الأسرى، وإجلاء المدنيين من المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل أكثر من 50 شخصا في غارات للتحالف الدولي على الباغوز في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.