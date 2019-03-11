الترخيص لأول 3 مرشدات سياحيات في تبوك

وسلم مدير سياحة تبوك، مبروك الشليبي، التراخيص للمرشدات مؤخرا، وهنّ هبة محمد العائدي وندى صالح العنزي وحنان حاتم الحميدي، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

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وقال مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك: "يأتي إصدار الرخص للمرشدات السياحيات في إطار التأكيد على أهمية دور المرأة الفاعل في المجتمع ولتمكينها من إيجاد فرص عمل متنوعة، فالمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان ، تحظى باهتمام ورعاية في كل ما يسهم بتمكينها من المشاركة في تطوير الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة".

وأوضح أن المرشد السياحي يعتبر سفيرا داخل الوطن، وأن له دورا مميزا وبارزا في تشكيل انطباع إيجابي لدى السائح عما تتميز به المملكة من إرث حضاري وتاريخي وثقافي كبير بما يسهم في عكس صورة مشرفة عن وطننا الغالي.

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وأشار مبروك الشليبي إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحرص على الارتقاء بمهنة المرشد السياحي، من خلال إخضاع الراغبين في ممارسة هذه المهنة قبل الحصول على رخصة الإرشاد السياحي لدورة مكثفة تغطي مختلف المواضيع المتعلقة بمهنة الإرشاد السياحي، فضلاً عن تطوير وتحديث مهارات الإلقاء والاتصال، وتطوير مهارات القيادة والتفاعل مع المجموعة.

وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت في شهر ديسمبر/كانون الأول، أول رخصة للإرشاد السياحي في مكة المكرمة.

وتعتبر الفتاة السعودية حنان بنجر، من مكة المكرمة، هي أول من تحصل على رخصة إرشاد سياحي، وذلك بعد أن اجتازت الدورات المتنوعة التي قدمتها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية خلال الفترات الماضية، بمشاركة واسعة من مطوفات وموظفات المؤسسة.