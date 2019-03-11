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© REUTERS /
وأكدت القوات المسلحة القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، والمواد شديدة الانفجار التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة في شمال ووسط سيناء، موضحا أن ذلك يأتي في إطار استكمال جهود الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
وتواصل قوات الجيش والشرطة المصرية "العملية الشاملة سيناء 2018"، منذ فبراير/ شباط الماضي، للقضاء على الإرهاب وتطهير شبه جزيرة سيناء، وتأمين الحدود الغربية والجنوبية لمصر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري يعلن مقتل 46 إرهابيا و3 جنود خلال اشتباكات في شمال سيناء (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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