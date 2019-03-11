- 1/2
- 2/2
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي القول إن مخصصات النفط الخام من شركة أرامكو المملوكة للدولة لشهر أبريل/نيسان، تقل 635 ألف برميل يوميا عن الكميات التي يطلبها العملاء مثل شركات التكرير.
© AP Photo / John Moore
كما ذكر المسؤول أن صادرات النفط، في مارس/ آذار، ستكون أيضا دون السبعة ملايين برميل يوميا.
وأضاف أن مخصصات أرامكو لشهر أبريل تظهر "انخفاضا كبيرا بواقع 635 ألف برميل يوميا عن طلبات العملاء من النفط الخام".
وتابع: "سيبقي ذلك الإنتاج عند أقل من عشرة ملايين برميل يوميا في أبريل، مضيفا أن ذلك يقل أيضا عن 10.311 مليون برميل يوميا اتفقت عليها المملكة كهدف لإنتاجها بموجب ترتيبات خفض الإنتاج التي تقوده منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
واتفقت أوبك ومنتجون من خارجها مثل روسيا - في إطار تحالف ما يعرف باسم أوبك+، في ديسمبر/ كانون الأول، على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير/ كانون الثاني ولمدة ستة أشهر.
وقال المسؤول: "السعودية تبدي التزاما غير عادي بتسريع إعادة التوازن للسوق"، مضيفا أن المملكة تتوقع أن يبدي باقي دول أوبك+ مستويات مشابهة من المساهمة والالتزام الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تخطط لخفض صادرات الخام الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.