شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جهات حكومية تطلب حصر الوظائف الشاغرة بقطاع «الاتصالات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
كشفت مصادر مطلعة، عن طلب 3 جهات حكومية، من القطاع الخاص، حصر الشواغر الوظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ليقوم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بترشيح مواطنين مؤهلين لشغلها.
وأوضحت المصادر، أن الجهات الثلاث هي وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، والاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم منح المنشآت الوطنية ميزة الاستفادة من برنامج دعم التوظيف والمقدم من “هدف”، وفق الشروط والضوابط، بحسب “الاقتصادية”.
يذكر أن الخطة الوطنية لتوطين مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كشفت عن قائمة المهن الاسترشادية الخاصة بحصر الشواغر في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم حصر 30 مهنة استرشادية يمكن توطينها في القطاع.
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