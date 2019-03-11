شكرا لقرائتكم خبر عن المسند يتوقع بدء حالة مطرية جديدة.. في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الدكتور عبدالله المسند – أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية؛ أن تبدأ حالة مطرية جديدة بعد غد الأربعاء وتستمر بضعة أيام.

وقال عبر حسابه في “تويتر” اليوم: قد تبدأ حالة مطرية جديدة يوم الأربعاء وتستمر بضعة أيام، وفي يومها الأول قد تؤثر في أجزاء من مناطق: حائل والقصيم وشرقي منطقتَي مكة والمدينة.

وأضاف: يُتوقع أن يتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة يومَي الأربعاء والخميس نشاط في حركة الرياح السطحية في كثير من المناطق، قد يؤدي إلى إثارة بعض الغبار في المناطق المفتوحة.