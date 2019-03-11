شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بارلين فيابوري رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بارلين فيابوري رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.