انت الان تتابع تزامنًا مع وصول «بوتفليقة».. انتشار أمني في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتجاجات الجزائر

انتشرت قوات الأمن الجزائري بكثافة، اليوم الأحد، بين القصر الرئاسي ومطار العاصمة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأفادت قناة «العربية الحدث» بوجود انتشار أمني مكثف بين مطار الجزائر والإقامة الرسمية بزرالدة، يأتي ذلك، بعد نقل تليفزيون النهار الجزائري، أن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعود إلى الجزائر اليوم، قادما من جنيف بعدما أنهى سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينية»، مضيفًا: «أنهى بوتفليقة سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينة، وحطت الطائرة الرئاسية بجينيف قادمة من الجزائر اليوم»، حسب سبوتنك.

وأفادت وكالة «رويترز»، اليوم الأحد، أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى جينيف الشهر الماضي غادرت الجزائر متجهة شمالا، ووجهتها غير معلومة، حسب ما أعلنه تطبيق «فلايت رادار». من جانبه أعلن مصدر أنه من المتوقع أن يعود الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى البلاد، اليوم، جاء

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