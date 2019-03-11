انت الان تتابع تزامنًا مع وصول «بوتفليقة».. انتشار أمني في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
احتجاجات الجزائر
انتشرت قوات الأمن الجزائري بكثافة، اليوم الأحد، بين القصر الرئاسي ومطار العاصمة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأفادت قناة «العربية الحدث» بوجود انتشار أمني مكثف بين مطار الجزائر والإقامة الرسمية بزرالدة، يأتي ذلك، بعد نقل تليفزيون النهار الجزائري، أن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعود إلى الجزائر اليوم، قادما من جنيف بعدما أنهى سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينية»، مضيفًا: «أنهى بوتفليقة سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينة، وحطت الطائرة الرئاسية بجينيف قادمة من الجزائر اليوم»، حسب سبوتنك.
وأفادت وكالة «رويترز»، اليوم الأحد، أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى جينيف الشهر الماضي غادرت الجزائر متجهة شمالا، ووجهتها غير معلومة، حسب ما أعلنه تطبيق «فلايت رادار». من جانبه أعلن مصدر أنه من المتوقع أن يعود الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى البلاد، اليوم، جاء
وأفادت وكالة «رويترز»، اليوم الأحد، أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى جينيف الشهر الماضي غادرت الجزائر متجهة شمالا، ووجهتها غير معلومة، حسب ما أعلنه تطبيق «فلايت رادار».
من جانبه أعلن مصدر أنه من المتوقع أن يعود الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى البلاد، اليوم، جاء ذلك بعد أن أفاد مراسل العربية، الجمعة الماضية، من أمام المستشفى، الذي يقبع فيه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن الأخير في وضع صحي حرج جدًا، وأنه لم يغادر المستشفى على الإطلاق، كما تردد الخميس في بعض الأوساط الجزائرية.
ونقل عن مصادر طبية تتابع الحالة الصحية لبوتفليقة، أن الرئيس الجزائري البالغ من العمر 82 عامًا يتغذى ويتنفس صناعيًا، ولا يستطيع النطق إطلاقًا، مؤكدة أنه يصعب إجراء أي عملية جراحية له، قائلة: «إن وضع بوتفليقة الصحي دقيق وحرج جدًا».(التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنًا مع وصول «بوتفليقة».. انتشار أمني في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.