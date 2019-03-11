انت الان تتابع طائرة بوتفليقة تغادر جنيف باتجاه الجزائر (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
بثت وكالة "رويترز"، مقطع فيديو، اليوم الأحد، يظهر الطائرة الرئاسية الجزائرية وهي تغادر مطار جنيف باتجاه الجزائر، وقالت مصادر جزائرية إنها تقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد استكمال رحلته العلاجية في سويسرا. وكانت لقطات سابقة أظهرت موكبا من السيارات على أرضية المطار في جنيف، يعتقد أن إحداها تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في طريق عودته إلى الجزائر. وكان الرئيس الجزائري، الذي يواجه احتجاجات حاشدة في الجزائر، يُعالج في مستشفى بمدينة جنيف السويسرية على مدار الأسبوعين الماضيين.
وغادر بوتفليقة البلاد في 24 فبراير الماضي للعلاج، وسط احتجاجات تعم البلاد على ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة. وانتشرت قوات الأمن الجزائري بكثافة، اليوم، بين القصر الرئاسي ومطار العاصمة، بالتزامن مع اقتراب موعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأفادت قناة «العربية الحدث»
وغادر بوتفليقة البلاد في 24 فبراير الماضي للعلاج، وسط احتجاجات تعم البلاد على ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة.
وانتشرت قوات الأمن الجزائري بكثافة، اليوم، بين القصر الرئاسي ومطار العاصمة، بالتزامن مع اقتراب موعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأفادت قناة «العربية الحدث» بوجود انتشار أمني مكثف بين مطار الجزائر والإقامة الرسمية بزرالدة، وذلك بعد نقل تليفزيون النهار الجزائري، أن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعود إلى الجزائر اليوم، قادما من جنيف بعدما أنهى سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينية»، مضيفًا: «أنهى بوتفليقة سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينة، وحطت الطائرة الرئاسية بجينيف قادمة من الجزائر اليوم»، حسب سبوتنك.
اقرأ أيضا: تزامنًا مع وصول «بوتفليقة».. انتشار أمني في الجزائر
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة بوتفليقة تغادر جنيف باتجاه الجزائر (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.