انت الان تتابع طائرة بوتفليقة تغادر جنيف باتجاه الجزائر (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

بثت وكالة "رويترز"، مقطع فيديو، اليوم الأحد، يظهر الطائرة الرئاسية الجزائرية وهي تغادر مطار جنيف باتجاه الجزائر، وقالت مصادر جزائرية إنها تقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد استكمال رحلته العلاجية في سويسرا. وكانت لقطات سابقة أظهرت موكبا من السيارات على أرضية المطار في جنيف، يعتقد أن إحداها تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في طريق عودته إلى الجزائر. وكان الرئيس الجزائري، الذي يواجه احتجاجات حاشدة في الجزائر، يُعالج في مستشفى بمدينة جنيف السويسرية على مدار الأسبوعين الماضيين.

وغادر بوتفليقة البلاد في 24 فبراير الماضي للعلاج، وسط احتجاجات تعم البلاد على ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة. وانتشرت قوات الأمن الجزائري بكثافة، اليوم، بين القصر الرئاسي ومطار العاصمة، بالتزامن مع اقتراب موعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأفادت قناة «العربية الحدث»