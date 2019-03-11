انت الان تتابع حبس ابنة «الصادق المهدي» وتغريمها 42 دولارًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مريم الصادق المهدي
قال مسؤولون حزبيون في السودان، إن محكمة طوارئ سودانية قضت، اليوم الأحد، بسجن مريم الصادق المهدي ابنة زعيم حزب الأمة المعارض ونائبته لمدة أسبوع، مشيرين إلى أن مريم المهدي واحدة من بين 19 من أعضاء الحزب أصدرت المحكمة أحكامًا عليهم مع تغريمهم ألفي جنيه سوداني «42 دولارا» لمشاركتهم في احتجاجات تدعو الرئيس عمر البشير إلى التنحي، جاء ذلك بعد أن قال التحالف الديمقراطي للمحامين، أمس، إن تسع نساء محتجات في السودان حُكم عليهن بالجلد عشرين جلدة والسجن شهرا للمشاركة في الاحتجاجات، بحسب سبوتنيك.
وأضاف «التحالف الديمقراطي للمحامين»، في بيان على صفحته «فيسبوك»، أن «الحضور بباحة المحكمة استقبل الحكم بالاستهجان، مما جعل الأجهزة الأمنية تلجأ لاستخدام القوة لتفريقهم»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. ونتج عن إعلان الرئيس السوداني، حالة الطوارئ الشهر الماضي، سلسلة إجراءات،
وأضاف «التحالف الديمقراطي للمحامين»، في بيان على صفحته «فيسبوك»، أن «الحضور بباحة المحكمة استقبل الحكم بالاستهجان، مما جعل الأجهزة الأمنية تلجأ لاستخدام القوة لتفريقهم»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
ونتج عن إعلان الرئيس السوداني، حالة الطوارئ الشهر الماضي، سلسلة إجراءات، من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد، مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم التي أدانت النساء التسع.
وقال التحالف الديمقراطي للمحامين، وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات الشعبية في البلاد، إن أكثر من 800 شخص تم محاكمتهم أمام محاكم الطوارئ، كما ندد التحالف بما وصفه «التعدي على حرمات البيوت السودانية وهتك أعراضها في ضوء التنفيذ الخاطئ لقانون الطوارئ».(التفاصيل)
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