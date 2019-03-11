وسط عقوبات أمريكية.. الرئيس الإيراني يصل العراق في أول زيارة رسمية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية، برهم صالح.

وقال مصدر بوزارة الخارجية العراقية في تصريحات صحفية، إن الرئيس الايراني وصل إلى مطار بغداد الدولي صباح اليوم، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وكان في استقباله وزير الخارجية محمد الحكيم.

وأضاف أن روحاني توجه فور وصوله إلى مدينة الكاظمية، قبل استقباله الرسمي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام، موضحًا أن روحاني سيلتقي خلال زيارته، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح والمرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، الى جانب لقاءات جانبية مع القيادات العراقية.

وقال روحاني في مطار مهر أباد بطهران: "إننا مهتمون بشكل كبير جدًا بتعزيز علاقاتنا مع العراق ولا سيما التعاون في مجال النقل، ولدينا مشروعات مهمة سيتم بحثها خلال هذه الزيارة".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إنه سيتم خلال الزيارة التي تستمر 3 أيام التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والصحة.

Advertisements

وقال مسؤول إيراني يرافق "روحاني" لـ "رويترز": "العراق قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأمريكية الجائرة المفروضة على إيران، وهذه الزيارة ستوفر فرصًا للاقتصاد الإيراني".

وتسود علاقات قوية بين العراق وإيران منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003 على يد قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى مراقبون، أن زيارة روحاني ستركز بشكل خاص على الجوانب المتعلقة بالاقتصاد في مسعى من طهران لتعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين في وقت تعاني فيه من عقوبات مفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.

ويبلغ حجم التجاري بين البلدين نحو 12 مليار دولار، وعبرا في نوفمبر الماضي عن خطط لزيادة حجم التبادل إلى 20 ملياراً متجاهلين العقوبات الأمريكية.