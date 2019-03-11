4 عادات خفية ترفع ضغط الدم

لا يرتبط ضغط الدم أو "القاتل الصامت" كما يطلق عليه بالجينات الوراثية فقط، بل بأسلوب حياتك أيضاً مثل النظام الغذائي الذي تتبعه أو النظام الرياضي أو عادات النوم.

يعرف كثيرون أن النظام الغذائي الغني بالدهون والملح والسكر فضلاً عن الجلوس معظم الوقت وعدم القيام بأنشطة رياضية يؤثر على معدلات ضغط الدم، لكن يحذر خبراء من وجود عادات خفية أخرى يمكن أن تؤثر على ضغط الدم.

بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أصدرت جمعية القلب الأمريكية قائمة تتضمن عادات غير معروفة يمكن أن تؤثر على ضغط الدم، إذ تعد مكافحة ضغط الدم المرتفع والحد منه أمرا مهما نظرًا لإصابة 75 مليون أمريكي به.

وفيما يلي 4 عادات تؤثر على ضغط الدم فاحذرها:

1. الأدوية

يمكن أن يلاحظ الأشخاص الذين يتناولون أدوية دون استشارة طبيب لعلاج الآلام البسيطة مثل الصداع، ارتفاعاً في ضغط الدم.

وهناك أيضاً أدوية يصفها الأطباء لها آثار جانبية تشمل ارتفاع ضغط الدم، مثل تلك التي تستخدم لعلاج الصحة العقليّة أو حبوب منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفهم أو أدوية السرطان أو المنشطات.

وينصح الخبراء الطبيون عدم أخذ أي دواء أو التوقف عن تناوله إلا بعد استشارة الطبيب المختص.

2. القهوة

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تسهم القهوة في ارتفاع ضغط الدم، ويوصي الخبراء بتقليل استهلاك الكافيين إلى أقل من 300 مليجرام يومياً أو نحو كوب إلى 3 أكواب، ما يمكن أن يساعد في تجنب ارتفاع ضغط الدم ووصوله إلى مستويات خطيرة.

كما يزيد مستخلص الشاي الأخضر ومنتجات الكافيين الأخرى مثل الماتشا، من معدلات الأدرينالين في الجسم.

3. مكونات الطعام والمكملات الغذائية

يمكن أن تؤدي المكملات الغذائية وبعض مكونات الطعام إلى ارتفاع ضغط الدم. ولا ينبغي اعتبار كل المكملات الغذائية التي كتب عليها "طبيعية" آمنة، إذ يمكن أن تؤدي المكملات الغذائية المصنوعة من الأعشاب التي تستخدم مكونات مثل عرق السوس إلى ارتفاع ضغط الدم.

الأطعمة أيضاً التي تحتوي على الجبن واللحوم المقددة وحتى منتجات الصويا تحتوي على مستويات مرتفعة من الثيامين الذي يمكن أن يتفاعل مع مضادات الاكتئاب متسبباً في ارتفاع ضغط الدم.

4. قراءات ضغط دم غير صحيحة

يتعرض بعض الأشخاص إلى متلازمة "المعطف الأبيض" التي قد تحدث عندما تؤدي بعض الظروف الصحية المرتبطة بالذعر أو القلق إلى ارتفاع قراءات ضغط الدم.

يمكن أن تمنح هذه القراءات الطبيب صورة عن ارتفاع ضغط الدم، ما يعني أن هؤلاء الأشخاص سيخضعون إلى علاجه ويأخذون الأدوية الخاصة به دون داعٍ.

ولتجنب هذا الأمر قد يقيس الأشخاص ضغط الدم في منزلهم ثم يقارنون النتيجة مع تلك التي تمت قراءتها عند الطبيب. وقبل قياسك لضغط الدم، احرص على التبول أولاً، وتجنب التدخين أو الكافيين لمدة 30 دقيقة، فضلاً عن الجلوس هادئاً لبضع دقائق قبل بدء القياس.